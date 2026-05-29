NK Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NK Industries hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,430 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,6 Millionen INR – eine Minderung von 39,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 45,8 Millionen INR eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,030 INR. Im Vorjahr waren -5,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 129,70 Millionen INR, gegenüber 134,65 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at