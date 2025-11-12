NK Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NK Industries hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,37 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NK Industries ein EPS von -0,770 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at