NK Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NK Industries äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,85 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,370 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,51 Prozent auf 23,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at