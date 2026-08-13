NK Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NK Industries hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,16 Prozent auf 22,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,2 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at