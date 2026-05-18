NK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NK hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NK ein EPS von 2,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat NK mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at