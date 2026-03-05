NK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NK hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,60 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NK im vergangenen Quartal 48,65 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NK 35,99 Milliarden KRW umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 37,470 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -11,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 129,71 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 110,94 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at