Nkarta gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nkarta hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at