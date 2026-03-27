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27.03.2026 06:31:29
Nkarta legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nkarta gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,410 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nkarta ein EPS von -1,600 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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