22.01.2026 06:31:28
NKGen Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NKGen Biotech stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.
NKGen Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.
