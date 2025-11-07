NKK SWITCHES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NKK SWITCHES hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NKK SWITCHES 29,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at