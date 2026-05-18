NKK SWITCHES präsentierte Quartalsergebnisse

NKK SWITCHES lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 267,67 JPY. Im Vorjahresviertel waren -349,600 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 466,46 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NKK SWITCHES -491,140 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 8,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at