NKT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NKT hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NKT 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at