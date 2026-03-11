11.03.2026 06:31:29

NL Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NL Industries gab am 09.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,7 Millionen USD – eine Minderung von 1,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,4 Millionen USD eingefahren.

NL Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,38 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,28 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 145,94 Millionen USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

