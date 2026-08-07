NL Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NL Industries hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 43,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at