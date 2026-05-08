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08.05.2026 06:31:29
NL Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
NL Industries veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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