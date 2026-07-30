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30.07.2026 06:31:29
NLB Tutunska banka Skopje informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NLB Tutunska banka Skopje hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1158,64 MKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NLB Tutunska banka Skopje 1043,00 MKD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Milliarden MKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Milliarden MKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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