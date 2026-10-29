NLB Tutunska banka Skopje: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NLB Tutunska banka Skopje ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NLB Tutunska banka Skopje die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 947,00 MKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1048,78 MKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Milliarden MKD – ein Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NLB Tutunska banka Skopje 2,24 Milliarden MKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at