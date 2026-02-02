NLB Tutunska banka Skopje zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NLB Tutunska banka Skopje hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2779,22 MKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NLB Tutunska banka Skopje 676,81 MKD je Aktie verdient.

NLB Tutunska banka Skopje hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden MKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,31 Milliarden MKD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5713,00 MKD. Im Vorjahr hatte NLB Tutunska banka Skopje 4864,00 MKD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat NLB Tutunska banka Skopje im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,84 Milliarden MKD. Im Vorjahr waren 8,16 Milliarden MKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at