nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
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15.09.2026 05:39:17
nLIGHT CEO Sells 215,000 Shares for $8.9 Million as the Stock Sinks
President and Chief Executive Officer Scott H. Keeney sold ~215,000 shares of nLIGHT, Inc. (NASDAQ:LASR) for ~$8.9 million on September 8 and September 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($41.17); post-transaction value based on September 9, 2026 market close ($40.99).
nLIGHT, Inc. is a semiconductor and fiber laser manufacturer with a market cap of $2.3 billion, positioning it as a specialized technology provider in advanced photonics. The company maintains a focused strategy on high-performance laser systems for demanding industrial and defense applications. nLIGHT's competitive advantage derives from its proprietary semiconductor and fiber laser technology, enabling differentiated solutions in precision manufacturing and aerospace-defense markets.
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