nLIGHT Aktie

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WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007

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28.09.2026 06:08:26

nLIGHT Director Sells 4,452 Shares After the Stock Price Plunged

Geoffrey Moore, a member of the Board of Directors at nLIGHT, Inc. (NASDAQ:LASR), sold 4,452 shares of common stock on September 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.45); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($37.92).

nLIGHT, Inc. operates as a specialized semiconductor and photonics company within the high-margin industrial and defense laser markets based in Camas. The company maintains a competitive position in advanced laser technologies through its dual-segment operational structure and integrated product portfolio spanning fiber amplifiers, beam control systems, and precision laser platforms.

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