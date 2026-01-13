nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
13.01.2026 12:55:26
NLIGHT Expects Q4 Revenue Of $78 Mln-$80 Mln, Above Prior Forecast
(RTTNews) - nLIGHT, Inc. (LASR), a provider of high-power lasers, on Tuesday provided preliminary revenue results for the fourth quarter of 2025.
The company said it expects fourth-quarter revenue to be in a range of $78 million to $80 million, above the high end of its previously announced guidance of $72 million to $78 million, driven primarily by continued strength in revenue from the Aerospace & Defense market.
nLIGHT expects Laser Products revenue of $54 million to $55 million and Advanced Development revenue of approximately $24 million to $25 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu nLIGHT Inc Registered Shs
|
05.11.25
|Ausblick: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: nLIGHT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: nLIGHT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: nLIGHT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu nLIGHT Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|nLIGHT Inc Registered Shs
|41,57
|3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.