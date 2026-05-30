nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
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30.05.2026 02:09:08
nLIGHT Stock Has Soared 400%. Here's Why One Investor Bought More
On May 14, 2026, Needham Investment Management disclosed a buy of 65,000 shares of nLIGHT (NASDAQ:LASR), an estimated $3.52 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated May 14, 2026, Needham Investment Management bought 65,000 additional shares of nLIGHT in the first quarter. The estimated transaction value was $3.52 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end position value rose by $39.95 million, a figure that includes both trading activity and stock price movements.nLIGHT is a technology company specializing in high-performance laser solutions for industrial and defense sectors. With a diversified product portfolio and a global sales network, the company leverages advanced photonics expertise to address demanding applications in manufacturing and directed energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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