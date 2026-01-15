|
15.01.2026 06:31:29
NLINKS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NLINKS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,95 JPY je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 1,65 Milliarden JPY, gegenüber 1,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,53 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
