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15.07.2026 06:31:29
NLINKS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NLINKS hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
NLINKS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 10,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,89 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NLINKS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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