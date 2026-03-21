Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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21.03.2026 18:32:00
NLS: Spektakuläres Renndebüt des BMW M3 Touring 24H - ROWE Racing gewinnt mit dem BMW M4 GT3 EVO.
+++ BMW M3 Touring 24H debütiert vor beeindruckender Kulisse beim Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie +++ Dan Harper und Jordan Pepper fahren im #99 BMW M4 GT3 EVO von ROWE Racing hinter der Crew von Max Verstappen auf Platz zwei +++Bayerische Motorenwerke AG BMW ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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