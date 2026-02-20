20.02.2026 06:31:28

Nmas1 Dinamia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nmas1 Dinamia hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,180 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Nmas1 Dinamia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 211,30 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 182,12 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

