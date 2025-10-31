NMDC Energy PJSC Registered legte Quartalsergebnis vor

NMDC Energy PJSC Registered hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 AED je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NMDC Energy PJSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,85 Milliarden AED im Vergleich zu 3,98 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,073 AED prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,85 Milliarden AED gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at