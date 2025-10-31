|
31.10.2025 06:31:28
NMDC Energy PJSC Registered legte Quartalsergebnis vor
NMDC Energy PJSC Registered hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 AED je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NMDC Energy PJSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,85 Milliarden AED im Vergleich zu 3,98 Milliarden AED im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,073 AED prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,85 Milliarden AED gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.