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30.07.2026 06:31:29
NMDC Energy PJSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NMDC Energy PJSC Registered hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 AED. Im Vorjahresviertel hatte NMDC Energy PJSC Registered 0,070 AED je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,52 Milliarden AED – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NMDC Energy PJSC Registered 4,43 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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