NMDC Energy PJSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NMDC Energy PJSC Registered präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 AED gegenüber 0,070 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,34 Prozent auf 4,73 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel hatte NMDC Energy PJSC Registered 4,85 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at