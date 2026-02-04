|
04.02.2026 06:31:28
NMDC Energy PJSC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NMDC Energy PJSC Registered lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
NMDC Energy PJSC Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,66 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,130 AED erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,82 Milliarden AED belaufen hatte.
NMDC Energy PJSC Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,320 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,620 AED je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 18,66 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,44 Milliarden AED umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,435 AED sowie einem Umsatz in Höhe von 16,98 Milliarden AED gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.