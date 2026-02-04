NMDC Energy PJSC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NMDC Energy PJSC Registered lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

NMDC Energy PJSC Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,66 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,130 AED erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,82 Milliarden AED belaufen hatte.

NMDC Energy PJSC Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,320 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,620 AED je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 18,66 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,44 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,435 AED sowie einem Umsatz in Höhe von 16,98 Milliarden AED gerechnet.

