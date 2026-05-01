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01.05.2026 06:31:29
NMDC Energy PJSC Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NMDC Energy PJSC Registered hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat NMDC Energy PJSC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,96 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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