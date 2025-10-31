NMDC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NMDC hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 INR. Im Vorjahresviertel hatte NMDC 1,38 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63,78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 49,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,97 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 59,70 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at