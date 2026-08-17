NMDC Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NMDC Steel hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,62 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at