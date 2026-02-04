NMDC Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NMDC Steel hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NMDC Steel ein EPS von -2,590 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 30,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at