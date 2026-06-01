NMDC Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NMDC Steel gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,620 INR je Aktie erzielt worden.

NMDC Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,79 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,200 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -8,100 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NMDC Steel im vergangenen Geschäftsjahr 136,42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NMDC Steel 85,03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at