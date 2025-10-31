NMDC Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NMDC Steel hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NMDC Steel -2,030 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,68 Prozent auf 33,90 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at