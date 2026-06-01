NMDC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NMDC hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 70,05 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,47 INR gegenüber 7,44 INR im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 320,71 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 239,06 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 8,67 INR sowie einen Umsatz von 284,49 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at