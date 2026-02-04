NMDC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NMDC äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NMDC ein EPS von 2,14 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NMDC im vergangenen Quartal 76,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NMDC 65,68 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 70,58 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at