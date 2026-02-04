|
04.02.2026 06:31:28
NMDC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NMDC äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NMDC ein EPS von 2,14 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat NMDC im vergangenen Quartal 76,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NMDC 65,68 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 70,58 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.