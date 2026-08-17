NMDC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NMDC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,95 Milliarden INR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NMDC 67,39 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at