Nmecha schießt Dortmund zum Pflichtsieg gegen Elversberg

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bleibt dank eines Doppelpacks von Felix Nmecha in der Fußball-Bundesliga auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München. Die Dortmunder besiegten den Aufsteiger SV Elversberg nach einer zähen ersten Halbzeit mit 2:1 (0:0). Die beiden Treffer von Nmecha (55. Minute/71.) sorgten im mit 81.365 Fans ausverkauften Dortmunder Stadion für den vierten BVB-Heimsieg der Saison. Für Elversberg traf Noel Futkeu (81.) per Seitfallzieher.

Durch den Sieg gegen die SV Elversberg gehen die Dortmunder in der Bundesliga mit 21 Punkten als Tabellen-Zweiter punktgleich mit dem Spitzenreiter aus München in die Länderspielpause. Die Bayern haben eine um elf Treffer bessere Tordifferenz.

BVB zunächst ideenlos und träge

Die Aufsteiger aus dem Saarland reisten mit der vereinseigenen Rekordzahl von rund 8000 Auswärtsfans zu dem Highlight-Spiel nach Dortmund. "Hurra, die ganze Gemeinde ist da", hatte SVE-Trainer Vincent Wagner vor der Partie mit einem Schmunzeln gesagt. Die mitgereisten Elversberger Fans sahen von Beginn an einen engagierten Auftritt ihrer Mannschaft. Der Aufsteiger versteckte sich gegen den favorisierten BVB nicht und spielte über 90 Minuten mit.

Die Dortmunder wirkten in ihrem neunten Pflichtspiel in weniger als einem Monat zunächst ideenlos und träge. Stürmer Fabio Silva versuchte es nach rund einer Viertelstunde gegen den aufgerückten SVE-Torwart Nicolas Kristof mal mit einem Schuss aus rund 35 Metern, der Ball rauschte aber am Tor der Saarländer vorbei.

Zur ersten größeren Gelegenheit kam das Team von BVB-Trainer Niko Kovac erst nach einer halben Stunde. Kristof ließ einen Schuss von Nmecha klatschen, aus kurzer Distanz setzte Silva den Abpraller knapp links neben das Tor (29.). Die Dortmunder rissen die Spielkontrolle in der Folge zwar immer mehr an sich, ohne den verletzten Goalgetter Serhou Guirassy fehlte den Schwarz-Gelben aber lange die Durchschlagskraft. Folgerichtig ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Nmecha bringt Dortmund in Führung

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie mehr Fahrt auf. Direkt nach Wiederanpfiff setzte Jobe Bellingham einen Flachschuss nur knapp neben das Tor (46.). Auf der Gegenseite drückte Francis Onyeka einen Kopfball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld nur knapp über das Dortmunder Gehäuse (48.).

Die erste richtige Druckphase der Partie sorgte dann für die Dortmunder Führung. Die Elversberger Defensive ließ Nmecha in halblinker Position zu viel Platz, der Mittelfeldspieler traf mit einem satten Schuss aus rund zwanzig Metern zum 1:0. Elversberg zeigte sich von dem Rückstand keinesfalls geschockt und blieb mit kleinen Chancen von Onyeka (54.), Petkov (61.) und Cole Campbell (69.) weiter aktiv.

Auf die kleinere SVE-Druckphase antwortete der BVB erneut durch Nmecha. Der Mittelfeldspieler baute die Dortmunder Führung mit seinem zweiten Treffer aus der Distanz aus. Aus rund 22 Metern zirkelte der Doppelpacker den Ball sehenswert ins rechte Eck. Trotz des zweiten Tores blieben die Saarländer weiterhin mutig und trafen durch einen Seitfallzieher von Futkeu nach einer Ecke sehenswert zum Anschluss./dha/DP/mis