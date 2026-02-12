NMI A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NMI A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NMI A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 180,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 166,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,92 USD, nach 4,43 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 705,58 Millionen USD gegenüber 650,97 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at