NMI Holdings Aktie
ISIN: US6292091070
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30.03.2026 18:31:39
NMI Holdings Executive Sells $756,000 in Shares via Cashless Options Exercise
Bradley Shuster, executive chairman of NMI Holdings (NASDAQ:NMIH), reported the exercise of 55,158 options and the immediate sale of 19,430 common shares for a total transaction value of approximately $756,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.91).* 1-year price performance calculated as of March 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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