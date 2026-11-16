NMP Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NMP Acquisition A äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at