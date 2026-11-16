NMP Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NMP Acquisition A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NMP Acquisition A ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at