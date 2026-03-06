NN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NN hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 106,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,070 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 422,21 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NN 464,29 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at