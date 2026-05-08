NN legte Quartalsergebnis vor

NN ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NN die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 105,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at