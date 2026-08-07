NN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NN äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 128,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at