NN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NN ließ sich am 11.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NN die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 110,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NN 119,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,71 Prozent auf 477,60 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 427,53 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,005 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 478,80 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at