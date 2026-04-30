National Retail Properties Aktie
WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063
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30.04.2026 14:36:52
NNN REIT Inc. Announces Drop In Q1 Income
(RTTNews) - NNN REIT Inc. (NNN) reported a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $93.95 million, or $0.50 per share. This compares with $96.45 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.1% to $240.42 million from $230.85 million last year.
NNN REIT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93.95 Mln. vs. $96.45 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.51 last year. -Revenue: $240.42 Mln vs. $230.85 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.02 To $ 2.08
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