National Retail Properties Aktie
WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063
|
04.11.2026 14:42:08
NNN REIT Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - NNN REIT Inc. (NNN) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $109.93 million, or $0.57 per share. This compares with $96.84 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $249.68 million from $230.16 million last year.
NNN REIT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109.93 Mln. vs. $96.84 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.51 last year. -Revenue: $249.68 Mln vs. $230.16 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.00 To $ 2.04
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Retail Properties IncShs
|
03.11.26
|Ausblick: National Retail Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu National Retail Properties IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|National Retail Properties IncShs
|36,87
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.