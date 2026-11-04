NNN REIT Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - NNN REIT Inc. (NNN) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $109.93 million, or $0.57 per share. This compares with $96.84 million, or $0.51 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $249.68 million from $230.16 million last year.

NNN REIT Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $109.93 Mln. vs. $96.84 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.51 last year. -Revenue: $249.68 Mln vs. $230.16 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.00 To $ 2.04